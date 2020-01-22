شاهد: هدايا عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري

2020/01/22 | 00:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ إحتفلت اليوم ، الفنانة المصرية ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ33 اليوم، إذ إنها من مواليد 21 يناير عام 1987.ونشرت الفنانة ياسمين صبري، على خاصية “الاستوري”، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، عدة صور للهدايا التي تلقتها في عيد ميلادها، وتنوعت الهدايا مابين أدوت تجميل وتورتة وسلسلة ، وحقيبة حمراء اللون، وهدايا أخرى […]

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