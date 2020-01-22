ميليشيات عراقية موالية لإيران تهدد الرئيس العراقي بـ”الطرد” من بغداد.. والسبب

2020/01/22 | 00:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق وجه كل من كتائب #حزب_الله العراقي وحركة #النجباء، تهديداً إلى الرئيس العراقي #برهم_صالح في حال التقى بنظيره الأمريكي #دونالد_ترامب، على هامش منتدى #دافوس الاقتصادي.وقال المسؤول […]

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