وزير الثقافة يبحث مع وفد اوروبي اعمار الموصل وشناشيل البصرة

2020/01/22 | 00:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، مع وفد من الاتحاد الاوروبي اعمار مدينة الموصل القديمة وشناشيل مدينة البصرة.

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