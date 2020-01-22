2020/01/22 | 00:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان قائد شرطة المحافظة الجديد وصل إلى مقر قيادة الشرطة.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " قائد شرطة ذي قار الجديد العميد ناصر الأسدي وصل على رأس قوة عسكرية إلى مقر قيادة الشرطة لتسنم منصبه خلفا للواء ريسان الإبراهيمي".

وكان وزير الداخلية أصدر أمرا اليوم بإعفاء الإبراهيمي من منصبه وتعيين الاسدي بديلا عنه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة ذي قار الجديد يدخل مقر القيادة بقوة عسكرية للمباشرة بتسنم منصبه الجديد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة ذي قار الجديد يدخل مقر القيادة بقوة عسكرية للمباشرة بتسنم منصبه الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).