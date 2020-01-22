مصدر: شورى الحشد ينتخب ابو علي البصري نائباً لرئيس الحشد خلفاً للمهندس

2020/01/22 | 00:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال مصدر مطلع ان شورى الحشد الشعبي انتخب الحاج ابو علي البصري نائباً لرئيس الحشد خلفا للمهندس.

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