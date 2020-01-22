مراسلنا : استشهاد مسعفة وجرح اخرين بهجوم مسلح استهدف متظاهري البصرة

2020/01/22 | 00:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة افاد مراسلنا في البصرة ان مسلحين مجهولين يستقلون عجلة مجهولة اطلقوا الرصاص الحي بإتجاه المتظاهرين في التقاطع التجاري بالقرب من مستشفى الفيحاء وسط المحافظة.واضاف بان الهجوم اسفر عن سقوط عدد الجرحى ، واستشهاد المسعفة المعروفة في ساحة الاعتصام " ام جنات " متأثرةً بجراحها.

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