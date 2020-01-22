استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال على حدود غزة

2020/01/22 | 00:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ممدوح سليمان/ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل ثلاثة فلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة

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