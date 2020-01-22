2020/01/22 | 00:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ممدوح سليمان/ أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الثلاثاء، تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب بعد أن تمكن حزب الله وحلفاؤه من التوصل لاتفاق بشأن مجلس ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).