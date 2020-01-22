العميد ناصر الاسدي يتسلم مهام قيادة شرطة ذي قار

2020/01/22 | 01:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان العميد ناصر الاسدي وصل الى قيادة شرطة ذي قار لتسلم مهام القيادة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "العميد ناصر الاسدي وصل على رأس قوة امنية كبيرة الى مبنى قيادة شرطة ذي قار ليتسلم مهام القيادة بعد الامر الصادر من وزير الداخلية".

وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية ، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020) عن تعيين العميد ناصر الاسدي قائداً لشرطة محافظة ذي قار.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، تتضمن، أنه "بناءً على أمر وزير الداخلية ياسين الياسري المبلغ الينا بالأمر الإداري ذي العدد (5204) في 2020/1/20 الصادر عن مديرية إدارة الموارد البشرية تقرر الاتي، أولا، نقل (651601167) (اللواء / ريسان كاصد مهدي صالح) من ملاك هذه الوكالة / مدير شرطة محافظة ذي قار والمنشات إلى ملاك وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي".

واضاف الوثيقة:"ثانياً، نقل (641610500) (العميد / ناصر لطيف جميل ناصر) من ملاك وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلى ملاك وكالتنا بمهام (مدير شرطة المحافظة أنفاً)".

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