مجلس الشيوخ الاميركي يرفض تعديلا على اجراءات محاكمة ترامب

2020/01/22 | 01:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مجلس الشيوخ الامريكي تعديلا لاجراءات محاكمة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لاستدعاء وثائق البيت الابيض باغلبية 53 صوتا مقابل 47 صوتا.

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