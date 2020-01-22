التعادل الايجابي يحسم موقعة تشيلسي وارسنال في البريمر ليغ

2020/01/22 | 01:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف آرسنال تعادلًا ثمينًا من أنياب جاره اللندني تشيلسي بهدفين لكل منهما، في مباراة احتضنها ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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