تركي آل الشيخ يخاطب الأهلي المصري بشأن استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي

2020/01/22 | 01:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ممدوح سليمان/ وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، خطاب إلى النادي الأهلي طالب فيه اشعاره رسميا بقبول أو رفض استقالته من النادي الشرفية

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