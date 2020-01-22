2020/01/22 | 01:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ استمر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬قطع‭ ‬جسور‭ ‬حيوية‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تصعيد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بعد‭ ‬انتهلاء‭ ‬المهلة‭ ‬لاعلان‭ ‬حكومة‭ ‬مستقلة‭ ‬عن‭ ‬الاحزاب‭ ‬المتهمة‭ ‬بالفساد‭ ‬والقتل‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬متظاهر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مع‭ ‬تواصل‭ ‬موجة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬ومدن‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬رغم‭ ‬محاولات‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬لفضها‭ ‬ومنع‭ ‬قطع‭ ‬الطرق،‭ ‬غداة‭ ‬انتهاء‭ ‬مهلة‭ ‬حددها‭ ‬المحتجون‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد القاسم في صدر المواجهات واستمرار قطع الجسور في جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد القاسم في صدر المواجهات واستمرار قطع الجسور في جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).