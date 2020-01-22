ماذا نفعل في دافوس؟

2020/01/22 | 01:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام تلتقي‭ ‬الدول‭ ‬الصناعية‭ ‬الكبرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬دافوس‭ ‬لكبار‭ ‬الزعماء‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬كلّ‭ ‬عام‭ ‬،‭ ‬ويحضر‭ ‬العراق‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬حكومي‭ ‬عال‭ .‬غير‭ ‬انّ‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬اعتادت‭ ‬أن‭ ‬تبحث‭ ‬الطفرة‭ ‬الصناعية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬العظيمة‭ ‬المقبلة‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬لكل‭ ‬دورة‭ ‬جديداً‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأصعدة‭ .‬فما‭ ‬عسى‭ ‬أن‭ […]

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