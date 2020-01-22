شرطة ذي قار تنفي قدوم قائدها الجديد بقوة عسكرية للمحافظة

2020/01/22 | 02:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الانباء التي تحدثت عن قدوم قائدها الجديد العميد ناصر الاسدي بقوة عسكرية الى المحافظة.

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