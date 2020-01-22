غونتيرس يحث المجتمع الدولي للضغط على اطراف النزاع بليبيا لوقف اطلاق النار

2020/01/22 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غونتيرس مجلس الامن والمجتمع الدولي الى ممارسة ضغوط على الاطراف الليبية للالتزام بوقف اطلاق النار.

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