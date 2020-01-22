ليون يتأهل الى المباراة النهائية بكأس الرابطة الفرنسية

2020/01/22 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات ليون اول طرف يتأهل الى المباراة النهائية لكأس رابطة الاندية الفرنسية في كرة القدم بفوزه على ضيفه ليل بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي بتعادلهما 2-2.

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