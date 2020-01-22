خبراء يرصدون 6 أخطاء تهدد الحياة بين الزوجين

2020/01/22 | 03:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / مع تزايد الأعباء والضغوط وتراكم المسؤوليات الحياتية، تزداد التحديات والخلافات بين الزوجين، وحتى تسير الحياة الزوجية على ما يرام ونعبر هذه المشكلات بسلام وأمان، يجب على الزوجين الاتفاق سويًّا على وضع طريقة مثالية يتم اتباعها لتلافي هذه الأخطاء والمشكلات.يقول خبراء الزواج إنه على الزوجين وضع قائمة بالأخطاء التي زادت من الخلافات الزوجية […]

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