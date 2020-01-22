2020/01/22 | 04:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم في مدينة سياتل تشخيص إصابة شخص قادم من الصين بفيروس كورونا المتفشي في مدينة ووهان الصينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تسجل اول اصابة بفايروس كورونا الصيني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تسجل اول اصابة بفايروس كورونا الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).