لماذا يزيد الشعور بالاكتئاب في شهر 1؟

2020/01/22 | 04:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تشير الدراسات إلى أن تعرض كثيرين لنوبات الاكتئاب في (كانون الثاني) أكثر من أي شهر آخر، حسب موقع إنسايد إيدشن.وبينما يكون الناس في حالة من البهجة بسبب الأجواء الاحتفالية في (كانون الأول)، يتغير المزاج العام في (كانون الثاني) بسبب الطقس والمشاكل المالية.وتشير الإحصائيات إلى أن الأمريكيين يراكمون حوالي 1300 دولار من […]

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