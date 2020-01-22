عشر علامات تدل على التهاب الكبد

2020/01/22 | 04:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البروفيسور الألماني فولفغانغ ‫فيشباخ إنه يمكن الاستدلال على التهاب الكبد من خلال ملاحظة بعض الأعراض، فما هي؟

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