تعرف على العلاقة بين فترة النوم وزيادة الوزن

2020/01/22 | 04:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفادت دراسات جديدة بأنّه من الممكن أن يكون هناك علاقة بين فترة النوم واكتساب الوزن، حيث ظهر أنّ النوم لمدّة أقل من 5 ساعات أو أكثر من 9 ساعات قد يزيد احتمالية زيادة الوزن.وقد أُجريت دراسة على ذكور يعانون من قلّة النوم وقد ظهر ارتفاع شهيّة هؤلاء الأفراد للطعام مرتفع السعرات الحرارية، […]

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