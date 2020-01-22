ماذا فعلت يسرا عندما تم تشخيصها بسرطان الدم؟

2020/01/22 | 06:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف الفنانة يسرا لأول مرة عن أزمة صعبة مرّت بها خلال أكثر سنوات عملها شهرة ونجاحا وقوة.بحسب مجلة (في الفن)، أوضحت يسرا خلال برنامج “الدنيا علمتني” على قناة mbc، أنها تعرضت لأزمة غيّرت مجرى حياتها، على حد وصفها، موضحة أنها في إحدى السنوات كانت في أقوى مراحل شهرتها ونجاحها كممثلة، واكتشفت وقتها […]

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