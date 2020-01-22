عبدالمهدي: الدولة في وضع محرج مع الجميع “المواطنون والدول الأخرى”

2020/01/22 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، في كلمة خلال جلسة مجلس وزراء تصريف الأعمال، اليوم الثلاثاء، إن العراق في حالة إقليمية ودولية معقدة، لافتاً أن الدولة في وضع محرج مع الجميع “المواطنون الذين يطلبون الأمن، والدول الأخرى التي في استضافتنا”.إلى ذلك، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق أن القوات […]

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