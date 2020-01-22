كتائب حزب الله تحذر برهم صالح من لقائه بترامب

2020/01/22 | 07:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المسؤول الامني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح من لقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مؤتمر دافوس الذي سيعقد...

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