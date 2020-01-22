بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

2020/01/22 | 08:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توفيت مراهقة في الخامسة عشرة من عمرها على نحو مفاجئ إثر إصابتها بـ”الإنفلونزا”، حيث تطورت حالتها وأصيبت بـ”تعفن الدم”.الجدير بالذكر أن المراهقة “لاسي فيشر”، وهي من ولاية “نورث كارولينا” الأمريكية، كانت تعاني في أواخر شهر ديسمبر الماضي من فقدان الشهية وكانت تشعر بالألم على مدار بضعة أيام.وكان والدها يعتقد في البداية […]

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