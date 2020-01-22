شاهد : زبون يرفع مسدسه داخل مطعم ويحوله لـ بركة دماء

2020/01/22 | 08:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تحول مطعم إلى مسرح جريمة وبات الزبائن جرحى وموتى ومشتبه بهم، جاء هذا التحول السريع بينما كان الزبائن يتناولون واجباتهم في أمان اشتعلت مشادة بين رجلين انتهت بجريمة مكتملة الأركان.فقد تبحث الشرطة في مدينة نيويورك عن رجل مشتبه به بعد إطلاق النار، حيث قتل عامل بالمطعم يبلغ من العمر 28 عامًا وأصيبت […]

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