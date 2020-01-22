قوات اميركية إضافية أصيبت في ضربات إيران الصاروخية

2020/01/22 | 08:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية في الجيش الاميركي، الثلاثاء، أن قوات إضافية قد تم نقلها إلى منشأة طبية أمريكية في ألمانيا، بعد إصابتها في استهداف ايران لقاعدة...

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