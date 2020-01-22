انتاج النفط الصخري في أميركا من المتوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي في شباط

2020/01/22 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن انتاج النفط من سبعة تشكيلات صخرية رئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بنحو 22 ألف برميل يوميا في فبراير شباط إلى مستوى قياسي جديد عند حوالي 9.2 مليون برميل يوميا.

وأضافت إدارة المعلومات في توقعات شهرية أن من المنتظر أن يزيد الانتاج من حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، وهو أكبر التشكيلات الصخرية، بمقدار 45 ألف برميل يوميا ليصل إلى مستوى قياسي عند 4.80 مليون برميل يوميا.



وأظهرت البيانات أن تلك الزيادة ستكون الأصغر منذ يونيو حزيران 2019 .

ومن المتوقع أن يرتفع الانتاج من منطقة باكن في نورث داكوتا ومونتانا بحوالي خمسة آلاف برميل يوميا إلى ذروة جديدة عند حوالي 1.53 مليون برميل يوميا.

ومنطقتا برميان وباكن هما المحركان الأكبر لطفرة النفط الصخري التي ساعدت في جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، متقدمة على السعودية وروسيا.

لكن معدل النمو تباطأ مع قيام منتجين نفطيين مستقلين بخفض الانفاق على عمليات الحفر الجديدة واستكمال الآبار والتركيز بدلا من ذلك على نمو الأرباح.

ومن ناحية أخرى قالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع أن تحدث انخفاضات في الانتاج في أحواض إيجل فورد ونيوبرارا وأناداركو.

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