إنسحاب شركة بريطانية من حقل نفط كركوك العراقي

2020/01/22 | 09:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحبت شركة BP البريطانية من حقل كركوك النفطي بالعراق، بعد انتهاء عقد تنقيب بقيمة 100 مليون دولار دون الاتفاق على توسعة الحقل....

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