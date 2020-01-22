توفيق أبو شومر - الترامبيَّة

2020/01/22 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر هو يموت عشقا في صواريخه، يتغزّل بها، ينظم فيها شعرا عاطفيا، وصف صواريخَهُ القاتلة، المدمرة على وقع أنغام موسيقى (التويتر) قال:"إنَّها ظريفة، فاتنة، جديدة، أنيقة" في معرض تهديده لكوريا الشمالية، وروسيا، حين رغبتْ في نشر صواريخ مضادة للصواريخ في سوريا، وصف هذه الصواريخ الأمريكية المدمرة، كأنه يفتخر باكتشاف دواءٍ جديد يُبشر به العالمين، يقضي على مرض السرطان، أو يزفُّ بُشرى للعالم أجمع بالقضاء ......

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