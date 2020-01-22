سمير نوري - مقاابلة نحو الاشتراكية مع سمير نوري سكرتير اللجنة المركزية حول الوضع في العراق بعد مقتل سليماني

2020/01/22 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_نوري نحو الاشتراكية:كيف تقيم الوضع في العراق الان بعد مقتل سليماني على يد القوات الامريكية والاحداث التي تسارعت وشبه - انتهت باسقاط ايران للطائرة الاوكرانية؟سمير نوري: تطورت بسرعة اصبح من الصعب ملاحقتها لتحليلها في بعض الأحيان.قتل قاسم سليماني تقريبا اصبح من الماضي، وخاصة بعد القصف الصاروخي الأيراني لمعسكر عين الاسد تقريبا انتهت سخونة الموضوع.حاولت الجمهورية الأسلامية والأحزاب الاسلامية ا......

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