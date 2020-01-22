خسرو بيربال - كتاب التنوير في مولد السراج المنير

2020/01/22 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خسرو_بيربال قصة إعادة كنز من الكنوز المفقودة(التنوير في مولد السراج المنير( الى السراى - قلعة اربيل المخطوطة النادرة لـ أبو الخطاب ابن دحية الكلبي الاندلوسي)خسرو بيربال القصابمقدمة تاَريخية :اثناء حكم امارة اربل و السلطان مظفرالدين زين الدين علي كجوك الملقب بل( كوكبورو ) والذى يعني باللغة التركمانية (الذئب الازرق ) اللقب الذى حصل عليه من قبل السلطان صلاح الدين الايوبي ,القائد الكرد......

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