اعفاء مدير مستشفى الزهراء للولادة وتكليف معاونه لادارة المستشفى

2020/01/22 | 09:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري امر با اعفاء مدير مستشفى الزهراء للولادة ويكلف معاونه لادارة المستشفى لحين اختيار البديل الناجح.جاء ذلك بعد زيارته وتفقده لمستشفى الزهراء للولادة والاطلاع […]

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