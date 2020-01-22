محتجون يقطعون الطرق المؤدية لميناءي ام قصر وخور الزبير

2020/01/22 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أقدم محتجو محافظة البصرة، الأربعاء، على قطع الطريق المؤدية لميناءي ام قصر وخور الزبير، في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "محتجين قطعوا الطرق المؤدية لميناءي ام قصر وخور الزبير".

يأتي ذلك، في محاولة للتصعيد، بعد انتهاء "المهلة" التي حددها المتظاهرون، يوم الاثنين الماضي، دون تلبية مطالبهم، حيث أقدم المحتجون في العاصمة بغداد على قطع سريع محمد القاسم، وقطع الطريق الدولي المار بمحافظة الديوانية، وذي قار، فضلا عن قطع عشرات الطرق في النجف، وبابل، والبصرة، وديالى، والناصرية.

بغداد ليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني، الإثنين (20 كانون الثاني 2020) بأن المتظاهرين في محافظة ذي قار، قطعوا الطريق الدولي الرابط بين بغداد والمحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "عدداً من المتظاهرين في محافظة ذي قار قاموا بقطع، الطريق الدول

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر في بغداد، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، بأن القوات الأمنية أعادت فتح الجسر المعلق باتجاه العلاوي وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم فتح الجسر المعلق باتجاه العلاوي ومن تقاطع عمان ب

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الجمعة، 17 كانون الثاني، 2020، مقتل احد اهم الإرهابيين بعد اشتباكات استمرت لـ4 ساعات في بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "بإشراف قيادة عمليات بغداد وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ومهمة

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