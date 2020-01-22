تجريبيا.. الصقور يلاقي منتخب الشباب تحضيرا للدوري الممتاز

2020/01/22 | 09:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي فريق القوة الجوية بكرة القدم اليوم الاربعاء بمنتخب الشباب في مباراة تجريبية استعداداً لدوري الكرة الممتاز والذي من المؤمل انطلاقه شهر شباط المقبل.

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