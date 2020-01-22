2020/01/22 | 09:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعـلـنـت وزارة الـنـفـط ارتــفــاع الـطـاقـة التكريرية للمصافي المحلية الى نحو 800 ألف برميل يوميا.

وقـــال وكــيــل وزارة الــنــفــط لــشــؤون المــصــافــي حــامــد الــزوبــعــي، في حديث أوردته صحيفة "الـــصـــبـــاح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "جـمـيـع المـصـافـي المـنـتـشـرة فـي عـمـوم الـبـلاد تعمل حاليا بكامل طاقتها التشغيلية، وان عـمـلـيـات الانــتــاج فـيـهـا مستقرة وتوفر جميع انواع المنتجات من خلال ثلاث شركات للمصافي هي الشمال والوسط والجنوب".

واكد أن "الطاقة التكريرية لهذه المصافي مجتمعة تصل الـى 800 الـف برميل يوميا بما يسهم بتوفير 15 مليون لـتـر يـومـيـا مــن مـــادة الـبـنـزيـن و20 مليونا مـن مــادة الـكـاز اويــل، اضـافـة الـى سبعة ملايين لتر من مـادة النفط الابـيـض وكـمـيـات مـن الـنـفـط الاســود كناتج عرضي يصل الى 50 الف متر مـكـعـب يـومـيـا، الــى جـانـب المـنـتـجـات الاخرى كالزيوت والاسفلت وغيرها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن ارتفاع الطاقة التكريرية الى 800 ألف برميل يومياً) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن ارتفاع الطاقة التكريرية الى 800 ألف برميل يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).