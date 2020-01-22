2020/01/22 | 09:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدول اعمال جلسة مجلس النواب رقم ٣٠ المقرر عقدها اليوم الاربعاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/22 | 09:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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