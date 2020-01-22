مجلس الأمن يدعو سريعاً لوقف إطلاق النار في ليبيا

2020/01/22 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع في ليبيا للتوصّل في أقرب وقت لوقف لإطلاق النار لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.

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