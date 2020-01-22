مصادر: أرامكو تبيع شحنة غاز مسال إلى إس-أويل الكورية الجنوبية

2020/01/22 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت أربعة مصادر ،الأربعاء، إن أرامكو لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة)، الذراع التجارية لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو السعودية، باعت شحنة غاز مسال إلى إس-أويل الكورية الجنوبية، إذ تتطلع الشركة لتعزيز نشاطها للغاز المسال.

وأضافت المصادر أن الشحنة للتسليم في أوائل مارس آذار وجرى تداولها على أساس التسليم في ميناء الوصول.

وقال مصدران إن الشحنة بيعت عند نحو 4.40 إلى 4.60 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، على الرغم من أنه لم يتسن التأكد من هذا حتى الآن.

ولا تعلق الشركات عادة على الصفقات الفورية.

وأرامكو فيما وراء البحار، الوحدة التابعة لأرامكو السعودية، مساهم كبير في إس-أويل وهي ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية.

وتتطلع أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، لمشاريع في أنحاء العالم للحصول على موطئ قدم قوي في نشاط الغاز العالمي، في مسعاها لأن تصبح فاعلا كبيرا في مجال الغاز.

وباعت أرامكو للتجارة أولى شحناتها من الغاز المسال في السوق الفورية في أواخر مارس آذار من العام الماضي إلى مشتر هندي وتعزز منذ ذلك الحين نشاطها التجاري على نحو تدريجي.

ووقعت اتفاقا مدته 20 عاما لشراء الغاز المسال من مرفأ للتصدير تحت الإنشاء بعد في بورت آرثر بولاية تكساس وتتولي مهمى الإنشاء شركة سيمبرا إنرجي الأمريكية.



وتجري أرامكو للتجارة محادثات مع باكستان وبنجلادش بشأن توريد محتمل للغاز المسال.

كما عينت الشركة مديرا لتجارة الغاز المسال في وقت سابق من العام الجاري ويعمل بها مسؤولا تنفيذيا يتولى تطوير الأعمال.

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