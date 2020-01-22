2020/01/22 | 10:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية، الاربعاء، بعملية امنية لتأمين جزيرة النجف وصحراء محافظة كربلاء من ثمانية محاور.وقال قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني في تصريح لاعلام الحشد واطلعت عليه وكالة صدى , انه” انطلقت فجر اليوم عملية امنية نوعية لتأمين جزيرة النجف وصحراء كربلاء بمشاركة قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والقوات الامنية يشرعان بعملية امنية لتأمين جزيرة النجف وصحراء كربلاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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