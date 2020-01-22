إيران تصادق على تسمية الجائزة العالمية للتضحية باسم (سليماني)

2020/01/22 | 10:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة الانباء الإيرانية "ارنا"، اليوم الأربعاء، بمصادقة أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية على تسمية الجائزة العالمية للتضحية باسم "الشهيد سليماني".

وقال أمين المجلس، سعيد رضا عاملي، في تصريح حول اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، إن "أعضاء المجلس صادقوا على تسمية الجائزة العالمية للتضحية والتي اقترحها الشهيد قاسم سليماني، باسم (الشهيد سليماني) ليتم تقديمها إلى المضحين على الصعيد الدولي".

وأوضح عاملي أن أعضاء المجلس وجهوا الشكر والتقدير للشعب الإيراني "لمشاركته الملحمية في مراسم تشييع اللواء قاسم سليماني، والذي جاء تعبيرا عن وفاء الشعب بكل أطيافه وتعددياته القومية والثقافية لأهداف الثورة الإسلامية السامية".

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