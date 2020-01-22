العراق يرفع سقف إنتاج مصافي التكرير إلى 880 ألف برميل يومياً

2020/01/22 | 10:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير، اليوم الاربعاء، أن طاقة مصافي التكرير مجتمعة في العراق وصلت إلى 800 ألف برميل يومياً، وأن العراق ماض برفعها إلى مليون برميل يومياً خلال سنوات.ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية، عن وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير حامد يونس الزوبعي، قوله إن "الارتفاع في طاقات التكرير من المصافي الحالية رفع مستويات إنتاج البنزين إلى 15 مليون لتر يومياً و20 مليوناً من مادة الكاز أويل وسبعة ملايين لتر من مادة النفط الأبيض وكميات من النفط الأسود كناتج عرضي يصل إلى 50 ألف متر مكعب يومياً إلى جانب المنتجات الأخرى كالزيوت والأسفلت وغيرها".وأبدى توقعه عن ارتفاع "الطاقة التكريرية للمصافي إلى أكثر من مليون برميل يومياً في حال إدخال مصافي الصمود/بيجي/ بشكل كامل للخدمة ومصفاة كربلاء قيد الإنشاء حالياً، الأمر الذي يسهم بزيادة كميات المشتقات المنتجة في عموم المصافي".كما أكد أن "كمية المشتقات المنتجة في المصافي تسد الحاجة المحلية باستثناء مادتي البنزين والكاز أويل إذ تقوم الوزارة باستيراد ما يقارب 10 ملايين لتر من مادة البنزين إضافة إلى نحو 5 ملايين لتر من مادة الكاز أويل لسد حاجة وزارة الكهرباء لإنتاج الطاقة الكهربائية".وأوضح وكيل وزارة النفط أن الوزارة طرحت خمس مصافٍ أمام الشركات الأجنبية للاستثمار وهي مصفاة الناصرية الاستثمارية بطاقة 150 ألف برميل يومياً ومصفاة ميسان بطاقة 150 ألف برميل يوميا وطرح مصفاة الفاو بطاقة تكريرية تقدر ب 300 ألف برميل يومياً ومصفاة البصرة بطاقة 150 ألف برميل ومصفاة كركوك بطاقة 70 ألف برميل يومياً.وتجاوز سقف إنتاج النفط الخام في العراق 4 ملايين و500 ألف برميل يومياً بعد الاستعانة بشركات نفطية عالمية بارزة منها نحو 3ملايين و500ألف برميل لأغراض التصدير للأسواق العالمية.

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