2020/01/22 | 10:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور شهر على وفاتهم عثر على جثث أم وابنها وابنتها في ناحية عنكاوة بمحافظة أربيل في كردستان العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادثة أليمة في العراق..بعد طلاقهما وجدها مع اثنين من ابنائها جثث هامدة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادثة أليمة في العراق..بعد طلاقهما وجدها مع اثنين من ابنائها جثث هامدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).