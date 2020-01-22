مساعٍ لاستعادة مقعد العراقي في مجلس حقوق الإنسان

2020/01/22 | 10:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدتْ لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب عن وجود مساع لاستعادة مقعد العراق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقال نائب رئيس اللجنة قصي عباس الشبكي لصحيفة الصباح شبه […]

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