2020/01/22 | 10:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر في ادارة نادي الشرطة، اليوم الاربعاء، انه تم رفض استقالة اعضاء الادارة الثلاثة.وقال مصدر ، ان “استقالة الأعضاء الثلاثة من منصبهم رفضت لأن الخروج من البطولة لا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة نادي الشرطة ترفض استقالة أعضاءها الثلاثة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة نادي الشرطة ترفض استقالة أعضاءها الثلاثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).