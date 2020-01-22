تويوتا تستدعي 4ر3 مليون سيارة بسبب مشكلات في الوسائد الهوائية

2020/01/22 | 10:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو-تسريبات نيوز أعلنت شركة تويوتا موتور كورب أكبر منتج للسيارات في اليابان اليوم الأربعاء استدعاء حوالي 4ر3 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم للاشتباه في وجود خلل في عمل الوسائد […]

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