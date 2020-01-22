الاتحاد الآسيوي يعلن الأرض المحايدة للأندية الإيرانية في ملحق الأبطال

2020/01/22 | 10:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، نقل مباراتين من الدور التمهيدي لدوري الأبطال من إيران إلى ملاعب محايدة، بسبب مخاوف أمنية في البلاد.وتأجلت يوم الثلاثاء مباراتان في دوري الأبطال لفريقين إيرانيين، حيث كان سيلعب شهر خودرو ضد الرفاع البحريني، والاستقلال ضد الكويت الكويتي، وستقام المواجهتان في الإمارات، بعدما أصدرت حكومات عديدة تحذيرات بالسفر

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