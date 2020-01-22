فائق الشيخ علي يخاطب العراقيين: العالم قرر إسقاط حكامكم 

2020/01/22 | 10:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال عضو البرلمان العراقي، النائب فائق الشيخ علي، اليوم الأربعاء، أن العالم قرر إسقاط هذا النظام الحالي.وذكر الشيخ علي في تغريدة تابعتها “يس عراق”، “العراقيون لا يعرفون غباء وتفاهة حكامهم اليوم!، فبعد 11 سبتمبر 2001م قلتُ لهم: الولايات المتحدة قررت إسقاط صدام..فضحكوا واستهزأوا! وحينما أسقط في 2003م بقيت أضحك عليهم […]

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