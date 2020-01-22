خالد فارس - المجتمع البروليتارى......قرائة فى مضمون البيان الشيوعى

2020/01/22 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_فارس --مقدمة: هل يمكننا الحديث عن مجتمع بروليتارى؟ وهل يعنى ذلك أن مفهوم البروليتاريا, فى السياق الكلاسيكى, الذى يفترض بأن هناك طبقة عمال وفلاحين, على المستوى الوطنى, هى البروليتاريا, قد تجاوزه التاريخ, ولم يعد له أية فائدة؟ تحاول هذه المقالة الاجابة على هذه الأسئلة.نعتبر أن مفهوم البروليتاريا, فى السياق الكلاسيكى, هو مفهوم صحيح, ولكنه مجتزأ, أى أنه لا يحاكى الواقع الوجودى للبروليتاريا.نت......

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